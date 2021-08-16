***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.08.2021 15:10
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958265
BIST
15:221.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,99
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
15:228,4757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0414
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
15:2210,0089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0435
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
15:22483,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,81
|Açılış
|: 483,72
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler15:20
|VKING
|8,36
|1.832.378
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.503.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|DAGI
|3,83
|90.107.212
|% -9,88
|
|KGYO
|7,00
|29.161.246
|% -9,68
|
|MARKA
|4,94
|3.766.688
|% -5,00
|
|DOBUR
|20,06
|1.784.524
|% -4,39
|
|UZERB
|35,00
|126.891
|% -4,00
|
|GARAN
|9,48
|1.198.018.609
|% 2,27
|
|THYAO
|12,60
|598.250.578
|% 1,45
|
|AKBNK
|5,70
|567.161.828
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,56
|495.269.014
|% 2,81
|
|ISCTR
|5,58
|372.474.898
|% 3,14
|
|YKBNK
|2,56
|495.269.014
|% 2,81
|
|GARAN
|9,48
|1.198.018.609
|% 2,27
|
|ODAS
|1,39
|150.710.552
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,70
|567.161.828
|% 4,01
|
|ISCTR
|5,58
|372.474.898
|% 3,14
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4730
|8,4761
|% -0,48
|
|Euro
|9,9821
|9,9863
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,7155
|11,7743
|% -0,51
|
|Frank
|9,2333
|9,2889
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2525
|2,2638
|% -0,52
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-4,46
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-30,00
|
|Tam
|3.193
|3.273
|-28,00
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-13,54
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,36
|69,36
|-1,23
|
Seans Raporu
15:20
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15:34EUKYO
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15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 45 artarak (% 0.82 ) 1, 292
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15:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAGI