***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.11.2021 11:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980004
BIST
15:471.793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.795
En Düşük
1.777
15:4712,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,3265
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:4714,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3133
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:47729,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 16,90
|Açılış
|: 729,95
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KTSKR
|31,24
|47.937.756
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.449.229
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.662.618
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.200.818
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.119.564
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|287.651.776
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|33.929.923
|% -9,66
|
|DERIM
|7,75
|11.125.449
|% -7,96
|
|BJKAS
|5,33
|72.570.211
|% -7,47
|
|THYAO
|17,17
|2.245.022.306
|% 1,06
|
|SASA
|41,98
|1.158.621.140
|% 6,49
|
|GARAN
|11,41
|1.080.137.935
|% -0,26
|
|ASELS
|21,82
|1.056.351.780
|% 5,51
|
|SISE
|12,09
|876.639.551
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,17
|742.404.874
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,25
|388.228.763
|% 1,35
|
|ODAS
|1,52
|222.710.602
|% -1,30
|
|THYAO
|17,17
|2.245.022.306
|% 1,06
|
|ADESE
|0,78
|85.383.092
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6692
|12,6955
|% 2,64
|
|Euro
|14,2943
|14,3223
|% 2,24
|
|Sterlin
|16,8190
|16,9034
|% 2,11
|
|Frank
|13,6188
|13,7008
|% 2,02
|
|Riyal
|3,3591
|3,3759
|% 2,18
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,27
|
|Altın Gr.
|727
|727
|13,89
|
|Cumhuriyet
|4.840
|4.913
|159,00
|
|Tam
|4.772
|4.897
|118,38
|
|Yarım
|2.308
|2.371
|59,15
|
|Çeyrek
|1.158
|1.185
|29,57
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,42
|9,44
|0,24
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|3,41
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
15:59BASGZ
Yüzde 6.12 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 049, 160 adet işlem
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15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 99 artarak (% 0.73 ) 1, 928
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15:58XU100
Endeks 1, 789 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 17, 778.00 milyon TL de
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15:57KONKA
Yüzde 6.81 oranında artışla 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 664 adet işlem
-
15:54GLRYH
Yüzde 5.83 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 801, 298 adet işlem