***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.12.2021 20:43
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982203
BIST
17:552.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 28,34
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:5513,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1077
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:5515,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0637
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:55787,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,34
|Açılış
|: 787,18
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:55
|FLAP
|2,86
|122.180.068
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.682.990
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.317.053
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.588.907
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.707.803
|% -9,95
|
|SISE
|15,56
|4.742.127.853
|% 4,50
|
|THYAO
|22,40
|4.647.076.725
|% 9,91
|
|KRDMD
|10,62
|3.915.076.905
|% 7,49
|
|GARAN
|11,91
|3.078.298.910
|% -0,58
|
|ASELS
|25,12
|2.963.761.453
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,56
|1.221.664.994
|% 0,79
|
|YKBNK
|3,61
|1.669.783.335
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,62
|3.915.076.905
|% 7,49
|
|SISE
|15,56
|4.742.127.853
|% 4,50
|
|GARAN
|11,91
|3.078.298.910
|% -0,58
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7866
|13,7950
|% 0,79
|
|Euro
|15,5894
|15,6135
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,1532
|18,2443
|% 0,73
|
|Frank
|14,8535
|14,9430
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6664
|3,6848
|% 0,93
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-9,99
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,34
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,90
|74,90
|-0,92
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS