***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.01.2022 21:25
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988366
BIST
09:551.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.941
En Düşük
1.941
09:5513,2572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1889
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
09:5515,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2053
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
09:55767,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 8,86
|Açılış
|: 767,86
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler09:55
|CRFSA
|46,22
|1.995.595
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|KRSTL
|2,98
|2.983.972
|% 5,67
|
|MAALT
|304,30
|519.136
|% 3,89
|
|GUBRF
|80,80
|3.584.046
|% 3,86
|
|BAGFS
|16,75
|2.646.316
|% -5,37
|
|KUYAS
|5,38
|439.164
|% -3,76
|
|PRKAB
|64,55
|3.191.481
|% -3,01
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|ORCAY
|26,18
|15.394
|% -1,87
|
|GARAN
|11,49
|32.761.483
|% 0,26
|
|SISE
|14,20
|25.635.217
|% 2,45
|
|EREGL
|29,56
|20.302.665
|% 1,09
|
|KRDMD
|9,63
|14.727.602
|% 1,80
|
|ASELS
|22,02
|14.087.119
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,24
|10.843.002
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,47
|10.192.948
|% 0,29
|
|TSKB
|1,48
|4.300.809
|% 0,00
|
|GARAN
|11,49
|32.761.483
|% 0,26
|
|ODAS
|1,39
|2.755.560
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2423
|13,2572
|% 1,45
|
|Euro
|14,9411
|15,0071
|% 1,39
|
|Sterlin
|17,7783
|17,8675
|% 1,04
|
|Frank
|14,3584
|14,4449
|% 1,13
|
|Riyal
|3,5163
|3,5339
|% 1,09
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,72
|
|Altın Gr.
|774
|774
|14,84
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,80
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|0,08
|
|B. Petrol
|79,01
|79,01
|0,03
|