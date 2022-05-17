***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.05.2022 16:55
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030895
BIST
16:482.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,27
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:4815,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2242
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:4816,6596
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,4194
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:48925,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 14,27
|Açılış
|: 925,28
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EGEPO
|8,03
|45.355.038
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.319.621
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.549.889
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.451.703
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.064.510
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,74
|82.343.945
|% -6,26
|
|THYAO
|42,90
|3.017.377.825
|% 0,42
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.188.896.441
|% 0,99
|
|KRDMD
|14,88
|1.183.608.777
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|782.963.814
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|1.134.379.510
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,15
|184.816.848
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7542
|15,7653
|% 1,44
|
|Euro
|16,6299
|16,6596
|% 2,58
|
|Sterlin
|19,5254
|19,6234
|% 2,32
|
|Frank
|15,7599
|15,8548
|% 2,06
|
|Riyal
|4,1790
|4,1999
|% 1,22
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,94
|
|Altın Gr.
|926
|926
|14,78
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.271
|99,00
|
|Tam
|6.146
|6.305
|93,72
|
|Yarım
|2.971
|3.050
|45,33
|
|Çeyrek
|1.490
|1.525
|22,67
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,22
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,56
|
Seans Raporu
16:48
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