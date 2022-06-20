***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.06.2022 17:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038299
BIST
17:402.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:4017,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:4018,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0949
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:401.024,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.024,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:40
|EGEEN
|2.205,50
|193.028.723
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.820.463
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.620.491
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,78
|144.394.964
|% -5,26
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|RAYSG
|12,11
|1.861.682
|% -4,57
|
|THYAO
|50,80
|6.822.086.388
|% 5,44
|
|EREGL
|27,72
|4.345.150.564
|% -3,88
|
|SISE
|22,14
|1.543.362.967
|% 1,10
|
|SASA
|45,66
|1.465.053.210
|% -0,83
|
|TUPRS
|260,10
|1.139.884.145
|% -3,09
|
|ODAS
|3,10
|883.154.842
|% 5,80
|
|YKBNK
|4,88
|914.887.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|703.832.703
|% 2,53
|
|EREGL
|27,72
|4.345.150.564
|% -3,88
|
|THYAO
|50,80
|6.822.086.388
|% 5,44
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,77
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.891
|-75,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.685
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,52
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55FMIZP
Yüzde 5.11 oranında artışla 115.10 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 679 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 79 artarak (% 0.17 ) 2, 271
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, LIDFA, ORMA, DOKTA, ULUSE, ETILR, ETYAT, ULUUN
-
17:54
KARYE, EGEEN, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:54
HUBVC, RAYSG, EREGL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında