***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.08.2022 20:06
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055657
BIST
10:012.881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 23,49
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.881
En Düşük
2.862
10:0117,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:0118,2278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0261
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2118
10:011.028,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.028,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|26,22
|844.493
|% 6,07
|
|YATAS
|16,39
|58.697.765
|% 4,25
|
|GESAN
|71,50
|189.413.445
|% 3,92
|
|UTPYA
|13,68
|801.372
|% 2,70
|
|MANAS
|26,70
|2.777.067
|% 2,38
|
|GZNMI
|56,60
|81.376.542
|% -9,94
|
|ODAS
|4,35
|1.668.958.134
|% -2,03
|
|AYES
|32,64
|1.213.634
|% -1,09
|
|KFEIN
|22,02
|17.931.983
|% -0,63
|
|HATEK
|7,56
|15.224.370
|% -0,40
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,00
|
|ODAS
|4,35
|1.668.958.134
|% -2,03
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% 0,00
|
|ODAS
|4,35
|1.668.958.134
|% -2,03
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9599
|17,9656
|% 0,04
|
|Euro
|18,2208
|18,2285
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,5747
|21,6829
|% -0,07
|
|Frank
|18,8983
|19,0122
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7687
|4,7926
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|0,51
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.894
|6.957
|1,00
|
|Yarım
|3.359
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-1,18
|