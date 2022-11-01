***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.11.2022 14:10
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075870
BIST
14:104.070
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 90,80
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:1018,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:1018,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1121
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:10989,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,91
|Açılış
|: 989,78
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
990,30
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:08
|AKCNS
|48,40
|55.824.216
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.507.905
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|73.205.646
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.004.391
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,78
|90.690.073
|% -9,26
|
|LIDER
|48,18
|122.193.256
|% -9,09
|
|VERTU
|32,86
|133.950.163
|% -8,21
|
|PNSUT
|46,72
|64.791.560
|% -8,21
|
|TRCAS
|21,90
|274.520.131
|% -8,06
|
|THYAO
|102,90
|3.805.382.698
|% 1,58
|
|SASA
|127,30
|3.065.050.319
|% 5,91
|
|SISE
|33,64
|2.236.048.480
|% 1,26
|
|ASELS
|33,44
|1.911.370.444
|% 3,79
|
|EKGYO
|4,50
|1.835.890.635
|% 2,04
|
|EKGYO
|4,50
|1.835.890.635
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,53
|1.564.929.554
|% 3,47
|
|ISCTR
|9,54
|1.351.251.563
|% 2,36
|
|DOHOL
|6,10
|738.060.232
|% 2,35
|
|AKBNK
|15,09
|1.811.477.818
|% 3,21
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6142
|18,6278
|% 0,11
|
|Euro
|18,4971
|18,5076
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,4251
|21,5325
|% 0,78
|
|Frank
|18,6752
|18,7877
|% 1,00
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|19,77
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,57
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.705
|34,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|47,00
|
|Yarım
|3.237
|3.272
|23,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,89
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,45
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|1,58
|