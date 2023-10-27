***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.10.2023 14:48
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210830
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0739
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0709
18:0529,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0588
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6725
18:051.816,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 18,90
|Açılış
|: 1.816,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0866
|28,2408
|% 0,28
|
|Euro
|29,7142
|29,8476
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,0458
|34,2166
|% -0,01
|
|Frank
|31,1281
|31,3156
|% -0,23
|
|Riyal
|7,4910
|7,5286
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|22,71
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|19,67
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.042
|12.173
|125,00
|
|Yarım
|6.040
|6.111
|62,00
|
|Çeyrek
|3.011
|3.056
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,91
|20,92
|0,27
|
|B. Petrol
|89,87
|89,87
|1,94
|