***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.04.2024 15:51
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Yatırımcı Bilgi Formu güncellenmiştir
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270382
BIST
'
16:339.750
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 131,27
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.751
16:3332,1221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1063
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:3335,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2824
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:332.407,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,56
|Açılış
|: 2.407,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ODINE
|75,35
|422.892.944
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.623.958
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|68.785.925
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|31.337.210
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.069.752
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.042.941
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.305.096.732
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|MARTI
|4,30
|119.017.597
|% -4,66
|
|THYAO
|308,75
|8.868.784.876
|% 0,49
|
|ISCTR
|12,87
|4.533.086.302
|% 0,86
|
|TUPRS
|181,40
|3.328.754.370
|% 0,95
|
|VAKBN
|17,33
|3.115.135.821
|% 4,15
|
|YKBNK
|30,74
|2.992.082.884
|% 1,79
|
|ISCTR
|12,87
|4.533.086.302
|% 0,86
|
|VAKBN
|17,33
|3.115.135.821
|% 4,15
|
|ZOREN
|5,78
|972.016.081
|% 0,52
|
|EKGYO
|10,46
|1.647.853.497
|% 5,87
|
|HALKB
|16,55
|2.412.111.803
|% 9,97
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1044
|32,1221
|% 0,33
|
|Euro
|34,9507
|35,0349
|% 0,81
|
|Sterlin
|40,6086
|40,8121
|% 0,70
|
|Frank
|35,5104
|35,6884
|% 0,38
|
|Riyal
|8,5640
|8,6069
|% 0,61
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,65
|27,68
|% 0,66
|
|Platin
|957,35
|959,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,34
|1.049,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,84
|90,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.332,76
|2.333,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
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16:48KBORU
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16:45BURVA
Yüzde 6.37 oranında artışla 145.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 775 adet işlem
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16:44YKSLN
Yüzde 8.82 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 326, 270 adet işlem