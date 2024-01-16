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***FRIGO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

16.01.2024 16:33
***FRIGO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***FRIGO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 2023/80 sayılı bülteninde Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ.nin (Şirket) 175.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 122.350.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ.nin (Borsa) "Toptan Alış Satış (TAS) İşlemlerine İlişkin Prosedürü"nün 7.1 maddesi kapsamında belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 150.000.000.-TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Şirket'in pay sahiplerinden AG Girişim Holding AŞ.ne satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 16.01.2024 tarihinde Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır.
Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 09.01.2024 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'un 10.01.2024 tarihli yazısı çerçevesinde, TAS Prosedürü'nün 7.1 maddesi kapsamında başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş (10) iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın 6,06 TL olduğu belirtilmiştir. Buna müteakip işlem fiyatı 6,06 TL olarak belirlenmiştir.
Tahsisli sermaye artışı kapsamında ihraç edilecek toplam 24.752.475.-TL nominal değerli Şirket payları, Şirket'in pay sahiplerinden AG Girişim Holding AŞ.ne 1.-TL nominal değerli pay için 6,06 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak toplamda 24.752.475.-TL nominal değerli paylar "Borsa'da işlem gören niteliktedir". Söz konusu işlemin Borsa İstanbul AŞ Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için 16.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Satış işleminin 18.01.2024 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci içinde yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. 
            
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240870


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