***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi Birincil Piyasa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler FRIGOİlgili Şirket Ünvanı FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 11.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 122.350.000Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 94.350.000Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 16.900.000Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)FRIGO, TRAFRIGO91A8 239.569,677Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 22.11.2021Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 23.11.2021Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TR-FRIGO.pdfEK: 2 ENG-FRIGO.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978496BIST