***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
18.11.2021 16:29
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler FRIGO
İlgili Şirket Ünvanı FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 11.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 122.350.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 94.350.000
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 16.900.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
FRIGO, TRAFRIGO91A8 239.569,677
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 22.11.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 23.11.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TR-FRIGO.pdf
EK: 2 ENG-FRIGO.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978496
BIST