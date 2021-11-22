***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.11.2021 09:24
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 239.569,677 TL nominal, Aracı: AKM, Kapanış Tarihi: 23.11.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978881
BIST
12:091.757
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 19,76
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.758
En Düşük
1.749
12:0911,1996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0520
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:0912,6419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0658
|Açılış
|: 12,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:09664,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -3,49
|Açılış
|: 664,76
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:09
|TETMT
|230,40
|3.281.117
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.527.560
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.734.985
|% 9,97
|
|ATATP
|56,90
|34.270.687
|% 9,95
|
|DOBUR
|198,90
|17.023.055
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|58.654.790
|% -9,96
|
|GSRAY
|4,05
|160.014.466
|% -5,81
|
|BJKAS
|5,65
|67.241.087
|% -5,68
|
|BASGZ
|13,24
|189.815.366
|% -5,16
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,47
|1.008.820.112
|% 2,22
|
|SISE
|11,11
|810.731.426
|% -1,24
|
|KRDMD
|8,40
|634.581.509
|% 2,69
|
|GARAN
|12,10
|558.112.084
|% 0,41
|
|TSPOR
|8,97
|369.198.202
|% 4,55
|
|ODAS
|1,65
|283.946.855
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,40
|634.581.509
|% 2,69
|
|SISE
|11,11
|810.731.426
|% -1,24
|
|YKBNK
|3,60
|228.805.453
|% 1,41
|
|THYAO
|17,47
|1.008.820.112
|% 2,22
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1912
|11,1996
|% -0,46
|
|Euro
|12,6288
|12,6419
|% -0,52
|
|Sterlin
|15,0107
|15,0860
|% -0,46
|
|Frank
|12,0280
|12,1005
|% -0,34
|
|Riyal
|2,9797
|2,9946
|% -0,37
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-1,96
|
|Altın Gr.
|662
|662
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|4.376
|4.442
|-10,00
|
|Tam
|4.357
|4.467
|-5,83
|
|Yarım
|2.106
|2.161
|-2,83
|
|Çeyrek
|1.056
|1.080
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,91
|8,92
|0,02
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,45
|
Seans Raporu
12:09
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-
12:21PRKAB
Yüzde 9.61 oranında artışla 53.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 126, 271 adet işlem
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12:20MERKO
Yüzde 8.39 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 250, 572 adet işlem
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12:19GSDHO
Yüzde 5.54 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 928, 163 adet işlem
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12:18XU100
Endeks 1, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 9, 269.00 milyon TL de
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12:18INTEM
Yüzde 5.35 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 405 adet işlem