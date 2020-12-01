***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 10:04
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890684
BIST
10:431.302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 18,22
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:437,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8776
En Düşük
7,7988
10:439,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0814
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4321
En Düşük
9,3064
10:43450,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,10
|Açılış
|: 450,12
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,40
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:41
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|34.962.272
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,08
|3.508.112
|% 9,97
|
|SELEC
|13,79
|36.911.513
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.895.603
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KNFRT
|16,50
|4.658.344
|% -7,15
|
|QNBFL
|134,00
|1.206.977
|% -5,90
|
|BALAT
|7,50
|45.000
|% -5,30
|
|EKGYO
|2,19
|257.250.229
|% 1,39
|
|TKNSA
|12,53
|176.428.630
|% 3,30
|
|MPARK
|20,36
|128.529.435
|% -3,69
|
|PGSUS
|59,35
|122.977.676
|% 3,76
|
|BIMAS
|70,60
|59.258.727
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,19
|257.250.229
|% 1,39
|
|IHLGM
|1,31
|34.371.343
|% 2,34
|
|HLGYO
|3,14
|56.247.036
|% 0,96
|
|PEKGY
|2,26
|38.602.446
|% 0,44
|
|ODAS
|3,47
|56.044.144
|% 1,76
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8620
|7,8682
|% 0,54
|
|Euro
|9,4118
|9,4251
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,4461
|10,4984
|% 0,44
|
|Frank
|8,6027
|8,6545
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0811
|2,0916
|% 0,04
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|13,06
|
|Altın Gr.
|450
|450
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,09
|
|B. Petrol
|47,56
|47,56
|-0,32
|
Seans Raporu
10:41
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Yüzde 4.81 oranında artışla 19.81 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 103 adet işlem
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10:50
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10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 78 artarak (% 1.54 ) 1, 175
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10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, SELEC, ALCAR, SNKRN, ARTI, UZERB, ETYAT, EUYO, EUKYO