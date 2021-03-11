***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 10:12
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917193
BIST
11:301.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:307,4449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0596
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4371
11:308,9218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0342
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:30416,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,49
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TRILC
|16,10
|1.164.143
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|27.785.605
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.710.041
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|DITAS
|18,00
|24.596.336
|% 8,17
|
|METUR
|35,64
|24.814.629
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|IZMDC
|2,85
|156.675.495
|% -7,47
|
|IDGYO
|9,90
|250.312
|% -6,95
|
|SASA
|49,46
|941.720.396
|% 6,46
|
|SISE
|7,79
|564.469.076
|% 1,30
|
|GARAN
|9,15
|351.461.462
|% -0,22
|
|KOZAL
|131,20
|301.450.767
|% 1,71
|
|TCELL
|16,72
|279.974.328
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,39
|270.723.792
|% 0,42
|
|SISE
|7,79
|564.469.076
|% 1,30
|
|IZMDC
|2,85
|156.675.495
|% -7,47
|
|TSKB
|1,72
|71.528.999
|% 0,58
|
|PETKM
|6,31
|256.795.919
|% 1,28
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4402
|7,4448
|% -0,80
|
|Euro
|8,9165
|8,9239
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,3486
|10,4005
|% -0,58
|
|Frank
|8,0064
|8,0547
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9792
|1,9891
|% -0,62
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|12,07
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|68,29
|68,29
|0,39
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