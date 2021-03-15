***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 13:02
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918169
BIST
14:411.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
14:417,5319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0349
|Açılış
|: 7,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
14:418,9845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0701
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
14:41419,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 419,18
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler14:40
|GOZDE
|9,14
|247.120.125
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.628.916
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.003.816
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|26.083.349
|% 9,97
|
|KAPLM
|28,68
|5.421.293
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|34.872.349
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.304.441
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,80
|716.061.773
|% 1,60
|
|GARAN
|8,81
|638.299.663
|% -1,23
|
|THYAO
|14,64
|595.945.739
|% 0,97
|
|KRDMD
|7,66
|567.280.837
|% 0,26
|
|OTKAR
|427,50
|518.899.912
|% 6,11
|
|EKGYO
|2,27
|276.256.216
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,66
|567.280.837
|% 0,26
|
|GARAN
|8,81
|638.299.663
|% -1,23
|
|YKBNK
|2,71
|174.708.920
|% -1,09
|
|SISE
|7,77
|485.433.102
|% 1,44
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5237
|7,5300
|% -0,49
|
|Euro
|8,9733
|8,9833
|% -0,79
|
|Sterlin
|10,4526
|10,5050
|% -0,53
|
|Frank
|8,0779
|8,1265
|% -0,46
|
|Riyal
|2,0021
|2,0121
|% -0,47
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|6,96
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.772
|2.844
|-6,56
|
|Yarım
|1.340
|1.376
|-3,17
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,59
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|-0,11
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55FONET
Yüzde 7.50 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 359, 339 adet işlem
-
14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 08 kaybederek (% -0.19 ) 1, 636
-
14:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SASA, SODA
-
14:53BSOKE
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 672, 490 adet işlem
-
14:52VAKKO
Yüzde 9.97 oranında artışla 15.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 924 adet işlem