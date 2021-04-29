***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 11:33
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932216
BIST
12:461.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,60
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
12:468,1704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
12:469,9161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0332
|Açılış
|: 9,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
12:46466,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,01
|Açılış
|: 466,19
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,91
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KONYA
|956,00
|30.352.114
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.806.326
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|26.489.600
|% 9,98
|
|RYSAS
|4,27
|15.227.891
|% 9,77
|
|ALCAR
|351,50
|33.323.042
|% 9,43
|
|FRIGO
|30,20
|35.497.026
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.055.923
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|GARAN
|7,25
|624.761.150
|% 1,83
|
|EREGL
|19,23
|369.218.434
|% 1,53
|
|PETKM
|6,58
|308.555.372
|% 0,92
|
|SASA
|36,86
|282.542.742
|% 1,26
|
|AKBNK
|4,90
|239.079.610
|% 1,03
|
|GARAN
|7,25
|624.761.150
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,12
|155.192.306
|% 0,95
|
|AKBNK
|4,90
|239.079.610
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,11
|53.800.495
|% 3,74
|
|PETKM
|6,58
|308.555.372
|% 0,92
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1635
|8,1704
|% -0,22
|
|Euro
|9,9091
|9,9161
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,3590
|11,4159
|% -0,23
|
|Frank
|8,9418
|8,9957
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1706
|2,1815
|% -0,31
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,47
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|12,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|12,16
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|5,88
|
|Çeyrek
|743
|760
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,00
|
|B. Petrol
|67,55
|67,55
|0,77
|