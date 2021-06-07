***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.06.2021 11:01
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940440
BIST
16:471.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:478,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:4710,5213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0288
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:47524,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,86
|Açılış
|: 524,13
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:47
|RODRG
|17,11
|2.220.127
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.801.749
|% 9,77
|
|EUKYO
|6,20
|2.568.913
|% 8,20
|
|ETYAT
|3,72
|3.373.983
|% 8,14
|
|NATEN
|41,00
|60.454.570
|% 7,67
|
|METUR
|22,50
|23.773.665
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,16
|13.623.496
|% -6,52
|
|PKENT
|2.528,90
|2.064.156
|% -6,02
|
|TKURU
|205,70
|4.023.703
|% -5,86
|
|THYAO
|14,33
|1.179.120.846
|% 2,07
|
|GARAN
|8,26
|1.148.835.107
|% 1,98
|
|KOZAL
|123,90
|582.306.832
|% 2,57
|
|KRDMD
|7,77
|493.335.385
|% 0,26
|
|SISE
|8,15
|462.993.882
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|350.798.699
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|373.930.285
|% 1,36
|
|GARAN
|8,26
|1.148.835.107
|% 1,98
|
|BOBET
|4,17
|409.718.232
|% -1,42
|
|THYAO
|14,33
|1.179.120.846
|% 2,07
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6337
|% -0,38
|
|Euro
|10,5153
|10,5213
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1928
|12,2539
|% -0,34
|
|Frank
|9,5671
|9,6247
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% -0,45
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-1,92
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.517
|-13,00
|
|Tam
|3.449
|3.538
|-10,49
|
|Yarım
|1.667
|1.711
|-5,08
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,85
|71,85
|-0,04
|