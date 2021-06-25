***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 12:00
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944093
BIST
12:071.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
12:078,6888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0199
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
12:0710,3818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0241
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
12:07497,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,65
|Açılış
|: 497,70
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler12:06
|ALKA
|16,50
|3.907.129
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.476.355
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|5.361.366
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.889.050
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.108.171
|% -9,93
|
|SAMAT
|6,03
|41.250.699
|% -7,09
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|BERA
|13,20
|80.681.004
|% -6,32
|
|VAKFN
|11,98
|165.115.559
|% -6,26
|
|THYAO
|14,46
|314.701.573
|% -1,03
|
|GARAN
|8,34
|291.745.324
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,76
|267.473.322
|% 0,75
|
|FENER
|39,64
|223.802.837
|% 2,16
|
|PETKM
|5,50
|192.946.558
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,09
|144.487.818
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|141.278.292
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,76
|267.473.322
|% 0,75
|
|PETKM
|5,50
|192.946.558
|% 1,10
|
|GARAN
|8,34
|291.745.324
|% 0,00
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6848
|8,6864
|% -0,26
|
|Euro
|10,3757
|10,3792
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,0412
|12,1016
|% -0,40
|
|Frank
|9,4351
|9,4919
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3084
|2,3199
|% -0,30
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,37
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-5,65
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-2,73
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,00
|