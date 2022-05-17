***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 15:36
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030868
BIST
16:352.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 24,42
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:3515,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2291
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:3516,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,4010
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:35924,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,08
|Açılış
|: 924,08
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:33
|EGEPO
|8,03
|45.299.823
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.283.704
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.535.618
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.742.203
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.334.554
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.057.590
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|YUNSA
|27,54
|26.282.460
|% -6,26
|
|THYAO
|42,88
|2.899.846.378
|% 0,37
|
|SISE
|19,98
|2.170.383.578
|% 3,52
|
|AKBNK
|7,91
|1.177.135.980
|% -0,75
|
|KRDMD
|14,94
|1.157.852.040
|% 0,20
|
|SAHOL
|19,46
|1.142.459.454
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,65
|781.172.890
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|1.019.104.606
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,15
|178.512.502
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,91
|1.177.135.980
|% -0,75
|
|SISE
|19,98
|2.170.383.578
|% 3,52
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7542
|15,7750
|% 1,51
|
|Euro
|16,6118
|16,6484
|% 2,51
|
|Sterlin
|19,5760
|19,6742
|% 2,58
|
|Frank
|15,7923
|15,8875
|% 2,27
|
|Riyal
|4,1870
|4,2080
|% 1,41
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|2,01
|
|Altın Gr.
|927
|928
|16,50
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.154
|6.312
|101,71
|
|Yarım
|2.974
|3.054
|49,20
|
|Çeyrek
|1.492
|1.527
|24,60
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,22
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,12
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Seans Raporu
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