***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 15:08
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087944
BIST
15:085.226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 36,98
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:0818,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:0819,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0162
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:081.069,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.069,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:07
|ARASE
|255,20
|25.133.372
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.543.577
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.632.738.249
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.041.943
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.450.136
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.449.156
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.009.681
|% -9,82
|
|EUREN
|14,41
|785.069.948
|% -9,48
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|VAKBN
|12,33
|4.737.274.462
|% 7,50
|
|THYAO
|141,00
|4.273.069.669
|% 0,64
|
|YKBNK
|12,02
|4.125.455.270
|% 1,52
|
|AKBNK
|19,12
|3.489.001.992
|% 3,35
|
|EKGYO
|8,16
|3.456.779.354
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,16
|3.456.779.354
|% 3,55
|
|VAKBN
|12,33
|4.737.274.462
|% 7,50
|
|SKBNK
|3,18
|1.152.952.092
|% 9,28
|
|YKBNK
|12,02
|4.125.455.270
|% 1,52
|
|TSKB
|4,98
|1.252.974.585
|% 7,33
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6425
|18,6536
|% 0,05
|
|Euro
|19,8302
|19,8375
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6707
|22,7844
|% 0,16
|
|Frank
|19,9815
|20,1019
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,02
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,64
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.227
|7.274
|16,00
|
|Yarım
|3.500
|3.556
|8,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|-1,41
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22EGGUB
Yüzde 7.75 oranında artışla 106.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 855 adet işlem
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15:21TSKB
Yüzde 7.33 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 818, 161 adet işlem
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15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, AKBNK
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 02 artarak (% 0.60 ) 4, 565
-
15:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, RODRG, INVEO, OYAYO, ARASE, PLTUR, SANEL, ALCTL, AYCES