***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 15:27
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093121
BIST
16:275.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -96,37
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.519
16:2718,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:2719,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1539
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:271.120,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 14,25
|Açılış
|: 1.120,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:25
|EYGYO
|22,90
|15.292.345
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|75.039.238
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.901.881
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|32.355.291
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|323.973.137
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.277.274
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.435.609
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.069.109
|% -9,93
|
|LIDER
|88,50
|23.841.989
|% -9,14
|
|TUREX
|27,98
|43.573.149
|% -8,68
|
|EREGL
|42,74
|10.050.264.396
|% 1,18
|
|KRDMD
|19,52
|7.130.563.712
|% 3,77
|
|EKGYO
|9,28
|6.204.089.408
|% -1,49
|
|ASELS
|65,05
|5.652.358.874
|% -5,86
|
|THYAO
|144,80
|5.499.394.345
|% -1,76
|
|EKGYO
|9,28
|6.204.089.408
|% -1,49
|
|KRDMD
|19,52
|7.130.563.712
|% 3,77
|
|EREGL
|42,74
|10.050.264.396
|% 1,18
|
|YKBNK
|11,70
|2.677.218.913
|% -0,26
|
|ISCTR
|12,66
|2.590.852.482
|% -0,08
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7394
|18,7509
|% 0,16
|
|Euro
|19,9123
|19,9244
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,5046
|22,6175
|% 0,73
|
|Frank
|20,1271
|20,2484
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|20,31
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,45
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.552
|7.609
|34,00
|
|Yarım
|3.657
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|0,16
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-2,54
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40OZGYO
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 436, 373 adet işlem
-
16:39DGNMO
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 102, 268 adet işlem
-
16:38XU100
Endeks 5, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 94, 504.00 milyon TL de
-
16:38AKCNS
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 201 adet işlem
-
16:37YYLGD
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 35.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 188, 126 adet işlem