***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:09
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114175
BIST
12:195.048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 97,19
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.970
12:1918,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
12:1920,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0390
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
12:191.114,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.114,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler12:19
|KONYA
|3.586,90
|16.248.657
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|201.556.419
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|6.645.398
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|4.325.328
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|25.656.321
|% 9,98
|
|HATEK
|8,44
|19.640.020
|% -9,73
|
|MACKO
|59,60
|364.449.315
|% -9,56
|
|RAYSG
|14,25
|2.905.909
|% -9,35
|
|AGESA
|26,86
|44.797.216
|% -8,45
|
|KRONT
|70,90
|22.222.637
|% -8,34
|
|THYAO
|143,40
|4.989.284.690
|% 2,50
|
|EREGL
|42,86
|3.706.731.213
|% 3,73
|
|TUPRS
|631,50
|2.766.704.443
|% 9,85
|
|KRDMD
|19,23
|2.297.229.962
|% 9,95
|
|SISE
|44,82
|2.179.972.386
|% 4,96
|
|KRDMD
|19,23
|2.297.229.962
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,55
|1.754.295.383
|% 2,35
|
|YKBNK
|9,30
|938.808.183
|% 4,03
|
|EKGYO
|7,44
|743.066.144
|% 3,33
|
|EREGL
|42,86
|3.706.731.213
|% 3,73
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8506
|18,8532
|% 0,02
|
|Euro
|20,1874
|20,1972
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6766
|22,7903
|% 0,31
|
|Frank
|20,3597
|20,4823
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0110
|5,0361
|% 0,03
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,75
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,31
|
|Cumhuriyet
|7.544
|7.658
|27,00
|
|Tam
|7.579
|7.633
|-2,00
|
|Yarım
|3.703
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.868
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,63
|85,63
|0,25
|