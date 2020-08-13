***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.08.2020 11:11
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020-03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.07.2020
Tescil Tarihi
12.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, Denetimden sorumlu komitemizin uygun görüşü ile, şirketimizin Hem Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hem de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki tebliğin 24.maddesi gereği şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin seçilmesine ilişkin almış olduğu 08.06.2020 tarihli tavsiye kararı 03.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulca onaylanmış ve 12.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868546
BIST
11:041.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,19
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
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1.126
En Düşük
1.109
11:047,3488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,3491
En Düşük
7,2945
11:048,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
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|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
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8,7013
En Düşük
8,6148
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En Yüksek
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|Açılış
|: 456,23
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|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler11:04
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|14.208.296
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|41.848.871
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|516.371
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|37.177.645
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,30
|474.811.265
|% 1,99
|
|KRDMD
|2,91
|364.984.257
|% -3,64
|
|ASELS
|17,85
|266.065.808
|% 0,56
|
|THYAO
|11,27
|263.131.725
|% -1,31
|
|SISE
|6,18
|241.687.313
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,91
|364.984.257
|% -3,64
|
|EKGYO
|2,03
|215.925.238
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,51
|89.524.494
|% 0,00
|
|KARSN
|3,14
|164.032.942
|% 2,61
|
|TSKB
|1,13
|57.631.712
|% 0,89
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3458
|7,3488
|% 0,21
|
|Euro
|8,6875
|8,7013
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,5851
|9,6331
|% 0,60
|
|Frank
|8,0399
|8,0883
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9527
|1,9625
|% 0,16
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,39
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|0,06
|
Seans Raporu
11:04
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 51 kaybederek (% -0.28 ) 1, 252
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11:18XU100
Endeks 1, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 5, 230.00 milyon TL de
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11:18TUKAS
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 881 adet işlem
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11:17DMSAS
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 827 adet işlem
-
11:16KLGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 545 adet işlem