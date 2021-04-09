***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021 faaliyet yılıSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi--Tescil Tarihi--Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su--AçıklamalarYönetim Kurulumuz, Denetimden sorumlu komitemizin uygun görüşü ile, şirketimizin Hem Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hem de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki tebliğin 24.maddesi gereği şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin seçilmesine, genel kuruldan tasvip ve onay alınmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926149BIST