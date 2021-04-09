Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09.04.2021 15:03



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 faaliyet yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, Denetimden sorumlu komitemizin uygun görüşü ile, şirketimizin Hem Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hem de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki tebliğin 24.maddesi gereği şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin seçilmesine, genel kuruldan tasvip ve onay alınmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926149


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:231.385
Değişim :  -2,24% |  -31,68
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.415 En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler16:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 14,52 320.181 % 10,00  
ORMA 30,84 1.971.478 % 9,99  
NTGAZ 16,53 43.939.401 % 9,98  
MTRKS 40,98 597.120 % 9,98  
TRILC 52,70 136.581.024 % 9,93  
daha fazla
16:23 Alış Satış %  
Dolar 8,1623 8,1697 % 0,46  
Euro 9,7015 9,7083 % -0,09  
Sterlin 11,1731 11,2291 % 0,29  
Frank 8,7688 8,8217 % 0,01  
Riyal 2,1704 2,1813 % 0,35  
daha fazla
16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -17,80  
Altın Gr. 455 455 -4,25  
Cumhuriyet 3.012 3.058 -32,00  
Tam 2.998 3.074 -33,21  
Yarım 1.449 1.487 -16,06  
Çeyrek 727 743 -8,03  
Gümüş.Ons 25,09 25,13 -0,34  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 -0,09  
B. Petrol 62,86 62,86 -0,34  
Seans Raporu 16:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru