***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.04.2021 15:03
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 faaliyet yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Denetimden sorumlu komitemizin uygun görüşü ile, şirketimizin Hem Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hem de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki tebliğin 24.maddesi gereği şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin seçilmesine, genel kuruldan tasvip ve onay alınmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926149
BIST
16:231.385
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -31,68
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:238,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
16:239,7083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:23455,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,73
|Açılış
|: 455,52
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:23
|TUREX
|14,52
|320.181
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|43.939.401
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|597.120
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.581.024
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.738.818
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|196.904.112
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|20.431.154
|% -9,81
|
|EREGL
|16,14
|1.005.360.888
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,22
|824.764.447
|% -2,83
|
|BJKAS
|10,92
|798.063.002
|% 7,37
|
|GARAN
|6,65
|733.898.941
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,50
|582.663.422
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,87
|423.299.370
|% -3,11
|
|TSKB
|1,34
|252.152.078
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,14
|573.323.366
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,11
|289.380.428
|% -3,21
|
|KRDMD
|7,22
|824.764.447
|% -2,83
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1623
|8,1697
|% 0,46
|
|Euro
|9,7015
|9,7083
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,1731
|11,2291
|% 0,29
|
|Frank
|8,7688
|8,8217
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-17,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,34
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
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16:33SRVGY
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 91.25 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 958 adet işlem
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16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TSKB, PGSUS
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 19 kaybederek (% -2.31 ) 1, 193
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, TRILC, QUAGR, TUREX, ATSYH, ORMA, MTRKS
-
16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, SONME, MRGYO, FENER, ADESE