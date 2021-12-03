***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.12.2021 20:24
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
1-Şirket esas sözleşmesinin " Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin toplanılmış olup şirketimiz esas sözleşmesinin 10. Maddesinin d bendinin "Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır. Aşağıdaki karara ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur.
Bu konuya ilişkin karar, Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi." olarak tadil edilmesine,
2- Tadil için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na başvurulmasına, konunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilmesine, diğer tüm iş ve işlemlerin tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981030
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