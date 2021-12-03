***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında1-Şirket esas sözleşmesinin " Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin toplanılmış olup şirketimiz esas sözleşmesinin 10. Maddesinin d bendinin "Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır. Aşağıdaki karara ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur.Bu konuya ilişkin karar, Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi." olarak tadil edilmesine,2- Tadil için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na başvurulmasına, konunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilmesine, diğer tüm iş ve işlemlerin tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981030BIST