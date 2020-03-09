***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871Transferler867.799 -867.799 0 0Dönem Karı (Zararı)3.710.752 3.710.752 3.710.752Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.533.816 69.298 4.603.114 4.603.114Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737Transferler3.710.752 -3.710.752 0 0Dönem Karı (Zararı)11.432.385 11.432.385 11.432.385Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-395.148 -63.627 -458.775 -458.775Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.327.362 4.284.246Dönem Karı (Zararı)11.432.385 3.710.752Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.432.385 3.710.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.400.603 2.657.709Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 2.674.092 1.561.457Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler300.000 164.766Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 300.000 164.766Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.428.988 687.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-14 1.423.632 704.805Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 5.356 -17.171Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.092.845 300.814Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 821.102 274.180Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 271.743 26.634Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -686.608 -56.962Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler591.286Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22-23 591.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.109.627 -1.631.717Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.084.534 -3.932.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.084.534 -3.932.540Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.961.618 -2.061.122İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.961.618 -2.061.122Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.329.978 -11.854.233Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)355.151 -536.224Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.604.094 8.990.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 3.604.094 8.990.296Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 890.509 496.400Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.789 -173.418İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37.789 -173.418Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 209.892 7.439.124Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.723.361 4.736.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -395.999 -447.702Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 0 -4.796YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.023.183 -2.397.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.901Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-23 9.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.033.084 -2.397.295Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -6.440.790 -2.394.265Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -592.294 -3.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.041.736 1.005.962Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.906.346 1.275.365Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 1.906.346 1.275.365Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.131.757Ödenen Faiz-816.325 -269.403YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.737.557 2.892.913NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.737.557 2.892.913DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.036.146 143.233DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.298.589 3.036.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.298.589 3.036.146Ticari Alacaklar5.140.146 6.142.581İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.140.146 6.142.581Diğer Alacaklar5.205.003 1.846.518İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.205.003 1.846.518Stoklar7 38.176.100 26.146.122Peşin Ödenmiş Giderler16 466.097 814.274Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 11.376 11.376Diğer Dönen Varlıklar15 2.400.106 1.805.396ARA TOPLAM52.697.417 39.802.413TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.697.417 39.802.413DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar74.534 66.111İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 74.534 66.111Maddi Duran Varlıklar8 33.668.252 30.542.424Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.131.757 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.862 12.769Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 19.862 12.769Peşin Ödenmiş Giderler16 411 7.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.894.816 30.628.689TOPLAM VARLIKLAR88.592.233 70.431.102KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 2.209.134 1.482.218Ticari Borçlar24.112.919 19.110.310İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 24.112.919 19.110.310Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.832.064 1.941.555Diğer Borçlar98.857 61.068İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 98.857 61.068Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 7.670.056 7.460.164Kısa Vadeli Karşılıklar306.540 204.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 254.776 157.600Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 51.764 46.408ARA TOPLAM37.229.570 30.259.323TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.229.570 30.259.323UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 12.300.839 11.116.632Ticari Borçlar3.480.622 4.525.295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.480.622 4.525.295Uzun Vadeli Karşılıklar2.584.397 1.574.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.584.397 1.574.406Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.497.458 2.429.709TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.863.316 19.646.042TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.092.886 49.905.365ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.499.347 20.525.737Ödenmiş Sermaye18 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.000 15.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.929.066 18.387.841Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.929.066 18.387.841Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.831.943 18.227.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)97.123 160.750Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 26.672 26.672Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -3.903.776 -7.614.528Net Dönem Karı veya Zararı11.432.385 3.710.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.499.347 20.525.737TOPLAM KAYNAKLAR88.592.233 70.431.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 81.203.472 56.864.287Satışların Maliyeti19 -58.715.876 -42.403.811TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.487.596 14.460.476BRÜT KAR (ZARAR)22.487.596 14.460.476Genel Yönetim Giderleri20 -5.231.009 -3.846.274Pazarlama Giderleri20 -876.099 -905.919Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 3.816.189 4.298.745Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -3.874.040 -3.392.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.322.637 10.614.283Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 9.901 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.332.538 10.614.283Finansman Gelirleri24 19.653Finansman Giderleri24 -5.586.761 -6.980.146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.745.777 3.653.790Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri686.608 56.962Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 686.608 56.962SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.432.385 3.710.752DÖNEM KARI (ZARARI)11.432.385 3.710.752Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.432.385 3.710.752Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-458.775 4.603.114Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 -624.884 5.428.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -79.534 88.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler245.643 -913.767Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 229.736 -894.221Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.907 -19.546Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-458.775 4.603.114TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.973.610 8.313.866Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.973.610 8.313.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825845BIST