***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737Transferler3.710.752 -3.710.752 0 0Dönem Karı (Zararı)11.432.385 11.432.385 11.432.385Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-395.148 -63.627 -458.775 -458.775Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347Transferler276.492 6.055.893 -11.432.385 -5.100.000 -5.100.000Dönem Karı (Zararı)17.896.734 17.896.734 17.896.734Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.260.933 -46.264 5.214.669 5.214.669Sermaye Arttırımı5.100.000 5.100.000 5.100.000Dönem Sonu Bakiyeler11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.259.354 6.327.362Dönem Karı (Zararı)17.896.734 11.432.385Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.896.734 11.432.385Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.852.848 5.400.603Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 2.421.399 2.674.092Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-875.056 300.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -875.056 300.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler929.107 1.428.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-14 925.320 1.423.632Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.787 5.356Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler199.847 1.092.845Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 266.368 821.102Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 -66.521 271.743Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 5.363.460 -686.608Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-185.909 591.286Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22-23 -185.909 591.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.733.442 -10.109.627Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.918.020 1.084.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.918.020 1.084.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-234.481 -3.961.618İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-234.481 -3.961.618Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.556.551 -12.329.978Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.439.555 355.151Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.583.158 3.604.094İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 7.583.158 3.604.094Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 214.365 890.509Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.251.157 37.789İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.251.157 37.789Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 28.997.329 209.892Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.483.024 6.723.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -439.490 -395.999Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.784.180YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.554.507 -7.023.183Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri244.007 9.901Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-23 244.007 9.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.798.514 -7.033.084Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.756.073 -6.440.790Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -42.441 -592.294FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-460.227 -1.041.736Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-100.093 1.906.346Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -100.093 1.906.346Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-93.766 -2.131.757Ödenen Faiz-266.368 -816.325YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.244.620 -1.737.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.244.620 -1.737.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.298.589 3.036.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 44.543.209 1.298.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 44.543.209 1.298.589Ticari Alacaklar3.221.904 5.140.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.221.904 5.140.146Diğer Alacaklar4.365.062 5.205.003İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.365.062 5.205.003Stoklar7 54.607.707 38.176.100Peşin Ödenmiş Giderler16 650.297 466.097Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.795.556 11.376Diğer Dönen Varlıklar15 3.453.494 2.400.106ARA TOPLAM112.637.229 52.697.417TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR112.637.229 52.697.417DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar95.568 74.534İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 95.568 74.534Maddi Duran Varlıklar8 40.341.527 33.668.252Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.050.204 2.131.757Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 46.908 19.862Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 46.908 19.862Peşin Ödenmiş Giderler16 53 411TOPLAM DURAN VARLIKLAR42.534.260 35.894.816TOPLAM VARLIKLAR155.171.489 88.592.233KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 3.202.989 2.209.134Ticari Borçlar32.774.139 24.112.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 32.774.139 24.112.919Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.046.429 2.832.064Diğer Borçlar5.350.014 98.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 5.350.014 98.857Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 36.667.385 7.670.056Kısa Vadeli Karşılıklar400.995 306.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 345.444 254.776Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 55.551 51.764ARA TOPLAM81.441.951 37.229.570TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.441.951 37.229.570UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 11.206.891 12.300.839Ticari Borçlar2.335.817 3.480.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.335.817 3.480.622Uzun Vadeli Karşılıklar3.037.389 2.584.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 3.037.389 2.584.397Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.538.691 1.497.458TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.118.788 19.863.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER100.560.739 57.092.886ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.610.750 31.499.347Ödenmiş Sermaye18 11.100.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.000 15.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.143.735 17.929.066Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.143.735 17.929.066Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.092.876 17.831.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50.859 97.123Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 303.164 26.672Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.152.117 -3.903.776Net Dönem Karı veya Zararı18 17.896.734 11.432.385TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.610.750 31.499.347TOPLAM KAYNAKLAR155.171.489 88.592.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 107.208.412 81.203.472Satışların Maliyeti19 -72.156.129 -58.715.876TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.052.283 22.487.596BRÜT KAR (ZARAR)35.052.283 22.487.596Genel Yönetim Giderleri20 -6.533.332 -5.231.009Pazarlama Giderleri20 -1.341.412 -876.099Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 8.641.761 3.816.189Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -6.323.051 -3.874.040ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.496.249 16.322.637Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 244.007 9.901FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.740.256 16.332.538Finansman Gelirleri24 12.072 0Finansman Giderleri24 -6.492.134 -5.586.761SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.260.194 10.745.777Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.363.460 686.608Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -5.255.713 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -107.747 686.608SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.896.734 11.432.385DÖNEM KARI (ZARARI)17.896.734 11.432.385Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.896.734 11.432.385Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.214.669 -458.775Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 6.205.985 -624.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -57.830 -79.534Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-933.486 245.643Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 -945.052 229.736Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11.566 15.907Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.214.669 -458.775TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.111.403 10.973.610Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.111.403 10.973.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916631BIST