***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347Transferler11.432.385 -11.432.385 0 0Dönem Karı (Zararı)4.248.259 4.248.259 4.248.259Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 7.528.609 4.248.259 35.747.606 35.747.606Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750Transferler898.503 16.998.231 -17.896.734 0 0Dönem Karı (Zararı)3.652.921 3.652.921 3.652.921Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.878 35.878 35.878Dönem Sonu Bakiyeler11.100.000 15.000 23.092.876 86.737 1.201.667 19.150.348 3.652.921 58.299.549 58.299.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.363.881 7.693.721Dönem Karı (Zararı)3.652.921 4.248.259Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.652.921 4.248.259Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.385.101 3.965.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 1.942.024 1.465.539Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-272.093 150.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -272.093 150.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.714.597 549.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-14 1.712.316 547.519Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.281 1.883Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler510.689 564.250Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 137.906 127.866Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 372.783 436.384Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -2.407.454 1.321.053Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-102.662 -84.746Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22-23 -102.662 -84.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.708.759 331.448Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.388.671 2.458.435İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -5.388.671 2.458.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.103.538 1.574.448İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.103.538 1.574.448Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.646.691 15.939.543Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.119.730 -1.185.937Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.315.935 -19.102.406İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -21.315.935 -19.102.406Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.665.768 -1.952.501Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.283.298 1.183.030İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.283.298 1.183.030Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 5.314.414 1.416.836Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.670.737 8.545.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -356.550 -243.214Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 1.663.406 -608.270YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.655.674 -386.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri118.536 84.746Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-23 118.536 84.746Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.774.210 -470.955Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -6.774.210 -470.090Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -865FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI612.183 -552.984Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.001.531 3.377Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 1.001.531 3.377Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-251.442 -433.272Ödenen Faiz-137.906 -123.089YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.407.372 6.754.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.407.372 6.754.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 44.543.209 1.298.589DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 15.135.837 8.053.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 15.135.837 44.543.209Ticari Alacaklar8.574.714 3.221.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.574.714 3.221.904Diğer Alacaklar3.762.664 4.365.062İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.762.664 4.365.062Stoklar7 53.233.109 54.607.707Peşin Ödenmiş Giderler16 5.322.402 650.297İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 4.489.918 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 832.484 650.297Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 132.150 1.795.556Diğer Dönen Varlıklar15 2.911.624 3.453.494ARA TOPLAM89.072.500 112.637.229TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR89.072.500 112.637.229DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar136.298 95.568İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 136.298 95.568Maddi Duran Varlıklar8 45.738.671 40.341.527Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.719.779 2.050.204Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 35.984 46.908Peşin Ödenmiş Giderler16 3.417.397 53TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.048.129 42.534.260TOPLAM VARLIKLAR140.120.629 155.171.489KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 3.593.656 3.202.989Ticari Borçlar12.148.234 32.774.139İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 12.148.234 32.774.139Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.380.661 3.046.429Diğer Borçlar2.066.716 5.350.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.066.716 5.350.014Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 41.981.799 36.667.385Kısa Vadeli Karşılıklar523.280 400.995Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 465.448 345.444Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 57.832 55.551ARA TOPLAM61.694.346 81.441.951TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.694.346 81.441.951UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 11.817.755 11.206.891Ticari Borçlar1.982.709 2.335.817İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.982.709 2.335.817Uzun Vadeli Karşılıklar4.213.355 3.037.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 4.213.355 3.037.389Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.112.915 2.538.691TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.126.734 19.118.788TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER81.821.080 100.560.739ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.299.549 54.610.750Ödenmiş Sermaye18 11.100.000 11.100.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.000 15.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.179.613 23.143.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.179.613 23.143.735Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.092.876 23.092.876Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)86.737 50.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.201.667 303.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 19.150.348 2.152.117Net Dönem Karı veya Zararı18 3.652.921 17.896.734TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.299.549 54.610.750TOPLAM KAYNAKLAR140.120.629 155.171.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 58.298.375 58.121.116 29.669.231 27.811.573Satışların Maliyeti19 -40.757.032 -43.165.283 -19.371.716 -20.618.818TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.541.343 14.955.833 10.297.515 7.192.755BRÜT KAR (ZARAR)17.541.343 14.955.833 10.297.515 7.192.755Genel Yönetim Giderleri20 -5.246.452 -3.769.366 -2.044.326 -1.969.350Pazarlama Giderleri20 -1.012.413 -689.851 -552.337 -179.257Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 7.160.556 2.266.768 2.604.965 1.034.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -2.611.629 -1.386.631 -619.305 -569.673ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.831.405 11.376.753 9.686.512 5.508.631Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 118.536 84.746 40.912 84.746FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.949.941 11.461.499 9.727.424 5.593.377Finansman Gelirleri24 1.740.080 0 1.740.080 0Finansman Giderleri24 -12.505.116 -5.892.187 -4.739.446 -3.101.806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.184.905 5.569.312 6.728.058 2.491.571Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.531.984 -1.321.053 -1.828.489 -574.934Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.969.719 -1.248.782 -1.840.840 -638.584Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 437.735 -72.271 12.351 63.650SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.652.921 4.248.259 4.899.569 1.916.637DÖNEM KARI (ZARARI)3.652.921 4.248.259 4.899.569 1.916.637Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.652.921 4.248.259 4.899.569 1.916.637Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.878 0 35.878 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 47.837 0 47.837 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.959 0 -11.959 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-11.959 0 -11.959 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.878 0 35.878 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.688.799 4.248.259 4.935.447 1.916.637Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.688.799 4.248.259 4.935.447 1.916.637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959440BIST