***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 19:02
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347
Transferler
11.432.385 -11.432.385 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.248.259 4.248.259 4.248.259
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 7.528.609 4.248.259 35.747.606 35.747.606
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750
Transferler
898.503 16.998.231 -17.896.734 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.652.921 3.652.921 3.652.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.878 35.878 35.878
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 86.737 1.201.667 19.150.348 3.652.921 58.299.549 58.299.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.363.881 7.693.721
Dönem Karı (Zararı)
3.652.921 4.248.259
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.652.921 4.248.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.385.101 3.965.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.942.024 1.465.539
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-272.093 150.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -272.093 150.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.714.597 549.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 1.712.316 547.519
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.281 1.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
510.689 564.250
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 137.906 127.866
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 372.783 436.384
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.407.454 1.321.053
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-102.662 -84.746
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -102.662 -84.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.708.759 331.448
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.388.671 2.458.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -5.388.671 2.458.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.103.538 1.574.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.103.538 1.574.448
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.646.691 15.939.543
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.119.730 -1.185.937
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.315.935 -19.102.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -21.315.935 -19.102.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.665.768 -1.952.501
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.283.298 1.183.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.283.298 1.183.030
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 5.314.414 1.416.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.670.737 8.545.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -356.550 -243.214
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 1.663.406 -608.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.655.674 -386.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.536 84.746
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-23 118.536 84.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.774.210 -470.955
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.774.210 -470.090
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
612.183 -552.984
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.001.531 3.377
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 1.001.531 3.377
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-251.442 -433.272
Ödenen Faiz
-137.906 -123.089
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.407.372 6.754.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.407.372 6.754.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.543.209 1.298.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.135.837 8.053.117
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.135.837 44.543.209
Ticari Alacaklar
8.574.714 3.221.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.574.714 3.221.904
Diğer Alacaklar
3.762.664 4.365.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.762.664 4.365.062
Stoklar
7 53.233.109 54.607.707
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.322.402 650.297
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.489.918 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 832.484 650.297
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 132.150 1.795.556
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.911.624 3.453.494
ARA TOPLAM
89.072.500 112.637.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.072.500 112.637.229
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
136.298 95.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 136.298 95.568
Maddi Duran Varlıklar
8 45.738.671 40.341.527
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 1.719.779 2.050.204
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 35.984 46.908
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.417.397 53
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.048.129 42.534.260
TOPLAM VARLIKLAR
140.120.629 155.171.489
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.593.656 3.202.989
Ticari Borçlar
12.148.234 32.774.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 12.148.234 32.774.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.380.661 3.046.429
Diğer Borçlar
2.066.716 5.350.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.066.716 5.350.014
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 41.981.799 36.667.385
Kısa Vadeli Karşılıklar
523.280 400.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 465.448 345.444
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 57.832 55.551
ARA TOPLAM
61.694.346 81.441.951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.694.346 81.441.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.817.755 11.206.891
Ticari Borçlar
1.982.709 2.335.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.982.709 2.335.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.213.355 3.037.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.213.355 3.037.389
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.112.915 2.538.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.126.734 19.118.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.821.080 100.560.739
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.299.549 54.610.750
Ödenmiş Sermaye
18 11.100.000 11.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.179.613 23.143.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.179.613 23.143.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.092.876 23.092.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86.737 50.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.201.667 303.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 19.150.348 2.152.117
Net Dönem Karı veya Zararı
18 3.652.921 17.896.734
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.299.549 54.610.750
TOPLAM KAYNAKLAR
140.120.629 155.171.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 58.298.375 58.121.116 29.669.231 27.811.573
Satışların Maliyeti
19 -40.757.032 -43.165.283 -19.371.716 -20.618.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.541.343 14.955.833 10.297.515 7.192.755
BRÜT KAR (ZARAR)
17.541.343 14.955.833 10.297.515 7.192.755
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.246.452 -3.769.366 -2.044.326 -1.969.350
Pazarlama Giderleri
20 -1.012.413 -689.851 -552.337 -179.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 7.160.556 2.266.768 2.604.965 1.034.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.611.629 -1.386.631 -619.305 -569.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.831.405 11.376.753 9.686.512 5.508.631
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 118.536 84.746 40.912 84.746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.949.941 11.461.499 9.727.424 5.593.377
Finansman Gelirleri
24 1.740.080 0 1.740.080 0
Finansman Giderleri
24 -12.505.116 -5.892.187 -4.739.446 -3.101.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.184.905 5.569.312 6.728.058 2.491.571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.531.984 -1.321.053 -1.828.489 -574.934
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.969.719 -1.248.782 -1.840.840 -638.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 437.735 -72.271 12.351 63.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.652.921 4.248.259 4.899.569 1.916.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.652.921 4.248.259 4.899.569 1.916.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.652.921 4.248.259 4.899.569 1.916.637
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.878 0 35.878 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 47.837 0 47.837 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.959 0 -11.959 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-11.959 0 -11.959 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.878 0 35.878 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.688.799 4.248.259 4.935.447 1.916.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.688.799 4.248.259 4.935.447 1.916.637
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959440
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