***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750Transferler17.896.734 -17.896.734 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.246.648 -1.246.648 -1.246.648Dönem Karı (Zararı)-1.246.648 -1.246.648 -1.246.648Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 20.048.851 -1.246.648 53.364.102 53.364.102Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler122.350.000 527.701 95.074.884 80.945 1.201.667 2.250.348 7.178.651 228.664.198 228.664.198Transferler7.178.651 -7.178.651 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.148.992 10.148.992 10.148.992Dönem Karı (Zararı)10.148.992 10.148.992 10.148.992Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)71.982.010 30.086 0Sermaye Arttırımı94.350.000 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler122.350.000 527.701 95.074.886 80.945 1.201.667 9.428.999 10.148.992 238.813.190 238.813.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.878.606 -18.229.992Dönem Karı (Zararı)10.148.992 -1.246.648Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.148.992 -1.246.648Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.335.242 2.029.087Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 3.545.751 941.363Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler75.000 -347.093Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 75.000 -347.093Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler971.518 1.497.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 970.451 1.496.460Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.067 1.134Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler724.386 552.497Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 97.904 64.973Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 898.196 487.524Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -271.714 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 2.018.587 -554.263Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -61.011Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22-23 0 -61.011İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.362.840 -15.552.306Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.291.457 -396.617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -11.291.457 -396.617Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.110.400 2.720.917İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.110.400 2.720.917Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.668.825 -7.377.944Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-27.616.836 -5.360.448Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.190.300 -10.096.245İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 2.190.300 -10.096.245Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 15.915 -1.999.904Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-78.383 71.488İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-78.383 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 71.488Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.480.039Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 15.098.981 6.886.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.422.096 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.422.096 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-72.878.606 -14.769.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 0 -151.222Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 0 -3.308.903YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.855.597 -283.783Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 77.624Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 0 77.624Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.855.597 -361.407Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.468.097 -361.407Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -387.500 0Türev Araçlardan Nakit GirişleriFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI428.864 1.597.034Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri724.900 1.662.007Kredilerden Nakit Girişleri4 724.900 1.662.007Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-198.132 0Ödenen Faiz26 -97.904 -64.973YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.305.339 -16.916.741NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.305.339 -16.916.741DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 96.265.901 44.543.209DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.960.562 27.626.468Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.960.562 96.265.901Ticari Alacaklar17.172.667 6.779.406İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 17.172.667 6.779.406Diğer Alacaklar15.961.231 9.847.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 15.961.231 9.847.949Türev Araçlar6 6.142.207 4.464.036Stoklar7 185.802.016 127.208.191Peşin Ödenmiş Giderler16 38.074.724 14.599.232İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 29.195.273 8.776.481İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 8.879.451 5.822.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 79.021 57.079Diğer Dönen Varlıklar15 11.111.551 8.711.398ARA TOPLAM295.303.979 267.933.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR295.303.979 267.933.192DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar309.606 312.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 309.606 312.488Maddi Duran Varlıklar8 144.161.701 145.014.494Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.089.692 1.287.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 386.268 25.497Diğer Haklar386.268 25.497Peşin Ödenmiş Giderler16 4.142.071 727TOPLAM DURAN VARLIKLAR150.089.338 146.641.030TOPLAM VARLIKLAR445.393.317 414.574.222KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 7.119.657 4.411.220Ticari Borçlar66.311.159 64.392.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 66.311.159 64.392.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.585.026 3.569.111Diğer Borçlar196.227 274.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 196.227 274.610Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 92.997.369 77.898.388Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü680.738 0Kısa Vadeli Karşılıklar844.614 525.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 783.396 465.172Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 61.218 60.151ARA TOPLAM171.734.790 151.071.225TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER171.734.790 151.071.225UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 11.242.368 13.225.905Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar7.236.495 6.584.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 7.236.495 6.584.268Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 16.366.474 15.028.626TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.845.337 34.838.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER206.580.127 185.910.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar238.813.190 228.664.198Ödenmiş Sermaye18 122.350.000 122.350.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)527.701 527.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.155.831 95.155.831Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.155.831 95.155.831Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)95.074.886 95.074.886Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)80.945 80.945Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.201.667 1.201.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 9.428.999 2.250.348Net Dönem Karı veya Zararı18 10.148.992 7.178.651TOPLAM ÖZKAYNAKLAR238.813.190 228.664.198TOPLAM KAYNAKLAR445.393.317 414.574.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 67.518.828 28.629.144Satışların Maliyeti19 -39.285.108 -21.385.316TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.233.720 7.243.828BRÜT KAR (ZARAR)28.233.720 7.243.828Genel Yönetim Giderleri20 -4.074.647 -3.202.126Pazarlama Giderleri20 -1.212.579 -460.076Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 13.301.164 4.555.591Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -4.583.999 -1.992.324ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.663.659 6.144.893Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 77.624Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.663.659 6.222.517Finansman Gelirleri24 18.652.771 0Finansman Giderleri24 -38.148.851 -7.765.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.167.579 -1.543.153Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.018.587 296.505Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -680.738 -128.879Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -1.337.849 425.384SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.148.992 -1.246.648DÖNEM KARI (ZARARI)10.148.992 -1.246.648Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.148.992 -1.246.648Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kayıp)(100 Krş) 0,00080000 0,00110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.148.992 -1.246.648Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.148.992 -1.246.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026949BIST