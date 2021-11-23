***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 31.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan yatırımcı sunumundaki beklentilerde revizyon yapılmıştır. Güncel sunum ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979252BIST