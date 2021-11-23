***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
23.11.2021 15:39
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 31.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan yatırımcı sunumundaki beklentilerde revizyon yapılmıştır. Güncel sunum ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979252
BIST
15:521.774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 18,73
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:5212,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 11,52%
|| 1,3137
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
15:5214,3427
En Yüksek
|Değişim
|: 11,86%
|| 1,5202
|Açılış
|: 14,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
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15,2045
En Düşük
12,7722
15:52749,03
En Yüksek
|Değişim
|: 13,09%
|| 86,69
|Açılış
|: 749,03
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:52
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.609.293
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|58.957.254
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|54.196.183
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|169.378.649
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|95.537.732
|% -9,98
|
|GESAN
|25,18
|74.437.008
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,32
|737.459.517
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|179.965.970
|% -9,35
|
|AVOD
|5,06
|47.078.759
|% -8,66
|
|KRDMD
|8,66
|3.083.944.210
|% 4,09
|
|GARAN
|11,75
|2.884.058.318
|% -1,59
|
|SISE
|11,99
|2.807.659.279
|% 6,96
|
|THYAO
|18,27
|1.904.221.468
|% 3,63
|
|EREGL
|23,02
|1.872.524.501
|% 6,77
|
|YKBNK
|3,45
|1.450.225.665
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,66
|3.083.944.210
|% 4,09
|
|ODAS
|1,57
|521.731.266
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,15
|558.253.825
|% -1,83
|
|GARAN
|11,75
|2.884.058.318
|% -1,59
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6794
|12,7199
|% 11,52
|
|Euro
|14,2784
|14,3427
|% 11,86
|
|Sterlin
|17,2659
|17,3525
|% 13,36
|
|Frank
|13,8470
|13,9304
|% 13,71
|
|Riyal
|3,4482
|3,4655
|% 13,75
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-14,65
|
|Altın Gr.
|749
|749
|86,69
|
|Cumhuriyet
|4.905
|4.979
|560,00
|
|Tam
|4.893
|5.032
|586,03
|
|Yarım
|2.365
|2.434
|283,48
|
|Çeyrek
|1.186
|1.217
|141,74
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|1,06
|
|B. Petrol
|79,73
|79,73
|0,03
|