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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

23.11.2021 15:39
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 31.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan yatırımcı sunumundaki beklentilerde revizyon yapılmıştır. Güncel sunum ektedir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979252


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Gümüş Gr. 9,92 9,93 1,06  
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