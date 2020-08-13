***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 08.06.2020Genel Kurul Tarihi 03.07.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire 21 Kadıköy / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, ve onaylanması,4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - S.P.K. Tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,6 - 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,7 - 2019 yılı temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karar bağlanması,8 - Şirketin bağış politikası kapsamında 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı faaliyet döneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,10 - 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,13 - Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,15 - Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,19 - Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 YONETIM KURULU KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları * 2019 mali yılında şirketimiz kar beyan etmiş olması sebebiyle, elde edilen karla öncelikle mevcut geçmiş yıl zararlarının kapatılmasına, net dağıtılabilir dönem karının şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerimize 2019 yılı faaliyet dönemi için nakit kap payı dağıtımı yapılmamasına, 2019 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 5.100.000.-TL'sının bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerimize, payları oranında (%85 oranında) (1.-TL nominal bedelli pay için 0,85.-TL) dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar 153.357,06.-TL'sının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine doğrultusunda hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar 2.152.117.-TL'sının Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesine,* 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 120.000 TL. olarak belirlenmesine,* 2020 yılı faaliyet döneminin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine,* Yönetim Kurulu üyeliklerine 2021 yılında yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali Haydar Güçlü, Hüsnü Hakan Güner ve Emir Feyzi Güçlü, Bağımsız Üye olarak da Kadriye Demirci ve Hakan Ayvaz'ın seçilmelerine,karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 2019 YILI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868537BIST