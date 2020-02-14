***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 15:16
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı 4.dönemine ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819039
BIST
15:57120.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 210,14
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
15:576,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:576,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0194
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:57307,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,73
|Açılış
|: 307,02
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,84
|644.592.542
|% 18,33
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,06
|475.420.657
|% 12,50
|
|ALCTL
|19,80
|58.417.513
|% 11,17
|
|GEDIK
|12,03
|53.333.208
|% 10,37
|
|TUKAS
|12,80
|2.976.747
|% -16,12
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,12
|44.463.097
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,40
|12.369.808
|% -8,40
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,20
|1.171.631.031
|% 3,47
|
|THYAO
|14,93
|1.171.226.344
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,84
|644.592.542
|% 18,33
|
|ISGYO
|2,23
|573.739.465
|% 7,73
|
|BJKAS
|3,06
|475.420.657
|% 12,50
|
|ISGYO
|2,23
|573.739.465
|% 7,73
|
|GSRAY
|2,84
|644.592.542
|% 18,33
|
|BJKAS
|3,06
|475.420.657
|% 12,50
|
|CEMAS
|1,24
|190.643.064
|% 2,48
|
|KARSN
|1,91
|260.389.254
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8716
|7,9111
|% 0,14
|
|Frank
|6,1488
|6,1858
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6108
|1,6189
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,34
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.024
|2.074
|1,44
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,69
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|0,71
|