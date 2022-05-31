***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı İle2021 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikasının ekteki şekli ile kabülüne karar verilmiştir,Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033709BIST