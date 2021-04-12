***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımının Genel Kurulda Görüşülmesi ve SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)FRIGO, TRAFRIGO91A8 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)FRIGO, TRAFRIGO91A8 16.900.000 152,25225Ek AçıklamalarBugün toplanan ‘'Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘' Yönetim KuruluTMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 17.051.176.-TL, yasal kayıtlarda ise 17.071.548,32.-TL olarak gerçekleştiği hususunun Genel Kurulu'un bilgisine sunulmasına,Net dağıtılabilir dönem karının şirket'in önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerimize 2020 yılı faaliyet dönemi için nakit kar payı dağıtımı yapılmamasına,2020 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 16.900.000.-TL'sının bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerimize, payları oranında (% 152,25225 oranında) (1 TL nominal bedelli pay için 1,52252.TL) dağıtılmasına,Vergi usul kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 171.548,32.-TL'nın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasının, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri doğrultusunda hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 98.231.-TL'nın Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesinin Olağan Genel Kurulumuza tavsiye edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.*Genel Kurulda temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşerek2020 mali yılında şirketimiz kar beyan etmiş olması sebebiyle, net dağıtılabilir dönem karının şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerimize 2020 yılı faaliyet dönemi için nakit kar payı dağıtımı yapılmamasına, 2020 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 16.900.000.-TL'sının bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerimize, payları oranında (% 152,25225 oranında) (1.-TL nominal bedelli pay için 1,52252.-TL) dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 171.548,32.-TL'sının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine doğrultusunda hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 98.231.-TL'sının Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesine karar vermiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.100.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 303.164,97Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 23.260.194 23.225.763,544. Vergiler ( - ) 5.363.460 5.255.712,685. Net Dönem Kârı 17.896.734 17.970.050,866. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 898.503 898.502,548. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.998.231 17.071.548,32Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 16.998.231 17.071.548,329. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 52.945 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 17.051.176 17.071.548,3211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 16.900.000 16.900.000* Nakit 0 0* Bedelsiz 16.900.000 16.900.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 98.231 171.548,3220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 16.900.000 99,11 1,52252 152,25225TOPLAM 0 16.900.000 99,11 1,52252 152,25225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926724BIST