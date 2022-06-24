***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtımı Yapılmayacağına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 31.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2022Kar Payı Dağıtımı ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)FRIGO, TRAFRIGO91A8 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)FRIGO, TRAFRIGO91A8 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 31.05.2022 tarih 2022-613 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' ndan bildirildiği üzere TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan 6.892.997.- TL net dağıtılabilir dönem karının ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 5.427.428,85.-TL dağıtılabilir net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla kullanılmak üzere olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklifi genel kurulca onaylanmıştırKamuoyuna duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 122.350.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.204.667* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.624.504 5.713.0834. Vergiler ( - ) 2.554.1475. Net Dönem Kârı 7.178.651 5.713.0836. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 285.654,15 285.654,158. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.892.997 5.427.428,85Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.153 5.427.428,8510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.896.156 5.427.428,8511. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 6.896.156 5.427.428,8520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039219BIST