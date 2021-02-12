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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.02.2021 18:16



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Yeni Geçerlilik Süresi Talebi Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Bugün toplanan Frigo-Pak Gıda Mad.San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na çıkartılmasına,
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl için geçerli olacağına dair düzenlemeye de uygun olarak ilgili tüm değişikliklerin yapılarak şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin bu amaçlarla tadil edilmesine,
Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,
SPK ve Bakanlık izinlerinin alınmasını takiben tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,
Oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YONETIM KURULU KARARI.pdf
EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909420


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