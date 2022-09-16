***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.09.2022 17:30
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 16.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11277 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurlur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063636
BIST
17:353.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 14,63
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:3518,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:3518,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0660
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3396
En Düşük
18,1814
17:35986,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,44
|Açılış
|: 986,39
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GLBMD
|13,09
|34.371.698
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.321.995
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.190.809
|% 9,97
|
|VERTU
|30,04
|129.856.842
|% 9,96
|
|ORCAY
|27,38
|130.127.620
|% 9,96
|
|NTHOL
|10,73
|151.591.301
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|76.725.506
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.687.160.571
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|59.005.712
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,43
|6.885.036.014
|% -2,74
|
|ISCTR
|8,92
|5.999.542.605
|% -2,62
|
|YKBNK
|7,28
|5.711.865.025
|% 2,82
|
|ASELS
|34,32
|5.508.281.511
|% 1,36
|
|GARAN
|22,12
|4.485.576.025
|% -7,68
|
|YKBNK
|7,28
|5.711.865.025
|% 2,82
|
|ISCTR
|8,92
|5.999.542.605
|% -2,62
|
|EKGYO
|4,37
|2.697.066.100
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,43
|6.885.036.014
|% -2,74
|
|HALKB
|9,94
|2.687.160.571
|% -9,96
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2786
|18,2912
|% 0,14
|
|Euro
|18,3219
|18,3317
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8094
|20,9138
|% -0,38
|
|Frank
|18,9313
|19,0454
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8514
|4,8757
|% 0,05
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|14,76
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,03
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.687
|6.755
|43,00
|
|Yarım
|3.258
|3.302
|21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|0,12
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|1,41
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48XU100
Endeks 3, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 63, 292.00 milyon TL de
-
17:48LIDFA
Yüzde 4.56 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 636, 847 adet işlem
-
17:47KRGYO
Yüzde 4.02 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 159 adet işlem
-
17:46PRKME
Yüzde 4.38 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 511, 199 adet işlem
-
17:45AYDEM
Yüzde 4.92 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 709, 124 adet işlem