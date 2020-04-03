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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.04.2020 11:49
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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son zamanlarda şirketimiz ile ilgili sorular içeren elektronik posta ve telefon mesajları alıyoruz.
Bu sebeple aşağıdaki açıklamayı yapmanın uygun olacağını düşündük.
 
·         Şirketimizin  en yüksek üretim ve satış ürünü olan konserve narenciye sezonu Kasım 2019-Şubat 2020 ayları arasında yoğun bir üretim programıyla tamamlanmıştır.
·         Şirketimizin mevsimsel olarak Mart ayından Mayıs ortasına kadar fazla bir üretimi yoktur. Mayıs ortasından itibaren  yaz meyveleri çalışılır.
Bu aylarda personelimiz
dönüşümlü olarak yıllık izin kullanır,
makina bakımları yapar
 yaz meyveleri için üretim hazırlıkları yapar
sevkiyatı yapılacak ihraç ürünlerin ambalajı tamamlar
İçinde bulunduğumuz olağan üstü durumda
gıda fabrikası olmamız sebebiyle  zaten uyguladığımız hijyen kurallarını misliyle arttırdık,
hergün ihtiyaca göre personeli fabrikaya getiriyoruz
servis araçlarının adetleri artırılarak yakın temaslardan kaçınılmaktadır.
fabrika girişinde butün personele ateş ölçümü yapılmaktadır.
fabrika içinde bütün personele maske, eldiven  vs. gibi koruyucu malzeme verilmektedir.
yemekhanede de yakın temas kurallarına göre düzenleme yapılmıştır.
çalışılan bölümlerde de yakın temas kurallarına uygun çalışma düzeni kurulmuştur.
işe getirilmeyenlerden herhangi bir ücret kesintisi yapılmamaktadır.
herhangi bir personel eksiltmesi yapılmamıştır ve yapılmayacağını ümit ediyoruz.
       
Finansal gelişmeler
üç  aylık satışlarımız programa uygun olarak  geçen yılın üstünde seyretmektedir. .
tahsilatlarımızda  da aksama yoktur.
doğal olarak borç ödemelerinde de herhangi bir sıkıntımız yoktur.
daha fazla bilgiyi 3 aylık raporumuz hazır olduğunda  kamuoyuyla paylaşacağız.
Yukarıda vermiş  olduğumuz bilgiler 03 Nisan 2020 tarihli ahvale göre verilmiş bilgilerdir. Umarız ki ahvalimiz kısa zamanda düzelir.
Kamuoynun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834532


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AVHOL 1,11 123.523 % 9,90  
DARDL 5,58 3.192.564 % 9,84  
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Frank 6,8382 6,8794 % 1,07  
Riyal 1,7746 1,7835 % 1,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.611 1.612 -2,34  
Altın Gr. 347 347 3,94  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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