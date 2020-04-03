***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon zamanlarda şirketimiz ile ilgili sorular içeren elektronik posta ve telefon mesajları alıyoruz.Bu sebeple aşağıdaki açıklamayı yapmanın uygun olacağını düşündük.· Şirketimizin en yüksek üretim ve satış ürünü olan konserve narenciye sezonu Kasım 2019-Şubat 2020 ayları arasında yoğun bir üretim programıyla tamamlanmıştır.· Şirketimizin mevsimsel olarak Mart ayından Mayıs ortasına kadar fazla bir üretimi yoktur. Mayıs ortasından itibaren yaz meyveleri çalışılır.Bu aylarda personelimizdönüşümlü olarak yıllık izin kullanır,makina bakımları yaparyaz meyveleri için üretim hazırlıkları yaparsevkiyatı yapılacak ihraç ürünlerin ambalajı tamamlarİçinde bulunduğumuz olağan üstü durumdagıda fabrikası olmamız sebebiyle zaten uyguladığımız hijyen kurallarını misliyle arttırdık,hergün ihtiyaca göre personeli fabrikaya getiriyoruzservis araçlarının adetleri artırılarak yakın temaslardan kaçınılmaktadır.fabrika girişinde butün personele ateş ölçümü yapılmaktadır.fabrika içinde bütün personele maske, eldiven vs. gibi koruyucu malzeme verilmektedir.yemekhanede de yakın temas kurallarına göre düzenleme yapılmıştır.çalışılan bölümlerde de yakın temas kurallarına uygun çalışma düzeni kurulmuştur.işe getirilmeyenlerden herhangi bir ücret kesintisi yapılmamaktadır.herhangi bir personel eksiltmesi yapılmamıştır ve yapılmayacağını ümit ediyoruz.Finansal gelişmelerüç aylık satışlarımız programa uygun olarak geçen yılın üstünde seyretmektedir. .tahsilatlarımızda da aksama yoktur.doğal olarak borç ödemelerinde de herhangi bir sıkıntımız yoktur.daha fazla bilgiyi 3 aylık raporumuz hazır olduğunda kamuoyuyla paylaşacağız.Yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler 03 Nisan 2020 tarihli ahvale göre verilmiş bilgilerdir. Umarız ki ahvalimiz kısa zamanda düzelir.Kamuoynun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834532BIST