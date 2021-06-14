***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 14:00
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere 15.04.2022 tarihine kadar geçerli ve toplamda 12.260.000.-TL'lık sabit yatırım tutarı ve 30 kişilik istihdam kapsamına sahip bir yatırım teşvik belgesi almış ve 13 Haziran 2021 tarih 31510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Bölgesel-Alt bölge teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları
"KDV istisnası"
"Gümrük Vergisi Muafiyeti"
"Vergi İndirimi %55, YKO %20"
"Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği " (3 yıl)
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942155
BIST
13:471.463
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|VAKKO
|13,75
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|OYYAT
|24,78
|43.372.335
|% 9,94
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|MERIT
|22,58
|437.555
|% 9,91
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|EUKYO
|6,38
|2.812.247
|% 8,87
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|BOBET
|5,81
|347.368.381
|% 8,60
|
|TKURU
|142,00
|2.104.488
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
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|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.461.587
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,02
|31.412
|% -6,73
|
|CLEBI
|219,70
|47.516.283
|% -4,69
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|THYAO
|14,81
|1.042.201.396
|% 1,51
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|GARAN
|8,45
|536.371.440
|% -0,12
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|FENER
|39,84
|405.218.579
|% 6,24
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|YKBNK
|2,26
|360.785.311
|% -0,44
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|BOBET
|5,81
|347.368.381
|% 8,60
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|YKBNK
|2,26
|360.785.311
|% -0,44
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|EKGYO
|2,23
|308.152.324
|% 0,45
|
|THYAO
|14,81
|1.042.201.396
|% 1,51
|
|GARAN
|8,45
|536.371.440
|% -0,12
|
|BOBET
|5,81
|347.368.381
|% 8,60
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|13:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3607
|8,3630
|% -0,37
|
|Euro
|10,1328
|10,1405
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,7397
|11,7986
|% -0,57
|
|Frank
|9,2622
|9,3180
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2207
|2,2318
|% -0,49
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|13:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-23,47
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|Altın Gr.
|498
|498
|-8,92
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|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-65,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|-59,73
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|Yarım
|1.585
|1.626
|-28,89
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|Çeyrek
|795
|813
|-14,45
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|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|-0,10
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|B. Petrol
|73,25
|73,25
|0,56
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