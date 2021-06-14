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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.06.2021 14:00



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere 15.04.2022 tarihine kadar geçerli ve toplamda 12.260.000.-TL'lık sabit yatırım tutarı ve 30 kişilik istihdam kapsamına sahip bir yatırım teşvik belgesi almış ve 13 Haziran 2021 tarih 31510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Bölgesel-Alt bölge teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları
"KDV istisnası"
"Gümrük Vergisi Muafiyeti"
"Vergi İndirimi %55, YKO %20"
"Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği " (3 yıl)
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942155


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