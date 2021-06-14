***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere 15.04.2022 tarihine kadar geçerli ve toplamda 12.260.000.-TL'lık sabit yatırım tutarı ve 30 kişilik istihdam kapsamına sahip bir yatırım teşvik belgesi almış ve 13 Haziran 2021 tarih 31510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Bölgesel-Alt bölge teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları"KDV istisnası""Gümrük Vergisi Muafiyeti""Vergi İndirimi %55, YKO %20""Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği " (3 yıl)Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942155BIST