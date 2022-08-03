***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.İsmail Aksaç'ın % 100'üne sahip olduğu AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.'nin talebi üzerine yapılan açıklama ektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051577BIST