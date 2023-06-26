***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetimimizce alınan 22.06.2023 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na yapılması gereken başvurumuz, kargo marifetiyle yapılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162160BIST