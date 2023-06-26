***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2023 12:42
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetimimizce alınan 22.06.2023 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na yapılması gereken başvurumuz, kargo marifetiyle yapılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162160
BIST
'
15:075.724
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 141,27
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:0725,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,6907
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:0728,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,9617
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3954
En Düşük
27,5490
15:071.608,52
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 48,99
|Açılış
|: 1.608,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:05
|MERIT
|40,92
|19.895.999
|% 10,00
|
|CLEBI
|603,50
|93.184.890
|% 9,99
|
|ACSEL
|71,55
|30.117.698
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|51.069.422
|% 9,98
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|BURVA
|65,00
|20.961.921
|% -4,27
|
|POLTK
|2.635,90
|42.605.344
|% -3,95
|
|BURCE
|163,90
|23.198.276
|% -2,27
|
|BRKO
|4,60
|1.046.634
|% -2,13
|
|ASTOR
|59,85
|2.013.996.708
|% 7,07
|
|PGSUS
|610,50
|948.810.638
|% 1,18
|
|FORTE
|28,14
|622.204.776
|% 8,56
|
|ALFAS
|441,50
|572.075.727
|% 2,03
|
|IMASM
|16,24
|560.270.062
|% 6,63
|
|IMASM
|16,24
|560.270.062
|% 6,63
|
|ASTOR
|59,85
|2.013.996.708
|% 7,07
|
|AKFYE
|11,21
|313.743.677
|% 5,56
|
|FORTE
|28,14
|622.204.776
|% 8,56
|
|EUREN
|12,32
|205.021.669
|% 6,76
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9113
|25,9533
|% 2,86
|
|Euro
|28,2457
|28,3874
|% 3,48
|
|Sterlin
|32,8427
|33,0074
|% 2,70
|
|Frank
|28,9264
|29,1007
|% 3,18
|
|Riyal
|6,8854
|6,9199
|% 2,64
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,29
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|49,72
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.597
|10.871
|304,17
|
|Yarım
|5.148
|5.292
|265,00
|
|Çeyrek
|2.582
|2.646
|132,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,01
|0,79
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,54
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20AKFYE
Yüzde 5.65 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 261, 240 adet işlem
-
15:19GARFA
Yüzde 10.00 oranında artışla 38.28 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 579 adet işlem
-
15:18XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 50, 235.00 milyon TL de
-
15:18PNLSN
Yüzde 5.90 oranında artışla 47.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 625 adet işlem
-
15:17EUREN
Yüzde 6.67 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 568, 529 adet işlem