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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

20.10.2020 11:29
GÜNCEL HABERLER



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019-29.11.2019-30.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi

Başvuru Sonucu
--
Açıklamalar

       Şirketim payları güncel olarak Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmektedir.
Yapılması planlanan Pazar Geçiş (Ana Pazar'a geçiş) başvurusu için şirketimiz hakkında mahkemenin 12.07.2016 tarihinde aldığı ihtiyati tedbir ve kayyım görevlendirilmesi kararını 28.11.2018 tarihinde sonlandırmasının üzerinden 2 yıl geçmesi gerekmektedir.
Şirketimiz de bu süreler dikkate alınarak 28.11.2020 tarihinde sonra Borsa İstanbul A.Ş.'ne Pazar geçişi ile ilgili olarak gerekli başvuruyu yapacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882534


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YESIL 36,30 9.097.236 % 10,00  
KLGYO 16,41 238.545.948 % 9,99  
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Altın Ons 1.908 1.908 4,01  
Altın Gr. 484 484 1,66  
Cumhuriyet 3.205 3.254 -3,00  
Tam 3.191 3.270 -5,53  
Yarım 1.542 1.582 -2,67  
Çeyrek 774 791 -1,34  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,26  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,08  
B. Petrol 42,50 42,50 -0,12  
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