***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
20.10.2020 11:29
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019-29.11.2019-30.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
Başvuru Sonucu
--
Açıklamalar
Şirketim payları güncel olarak Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmektedir.
Yapılması planlanan Pazar Geçiş (Ana Pazar'a geçiş) başvurusu için şirketimiz hakkında mahkemenin 12.07.2016 tarihinde aldığı ihtiyati tedbir ve kayyım görevlendirilmesi kararını 28.11.2018 tarihinde sonlandırmasının üzerinden 2 yıl geçmesi gerekmektedir.
Şirketimiz de bu süreler dikkate alınarak 28.11.2020 tarihinde sonra Borsa İstanbul A.Ş.'ne Pazar geçişi ile ilgili olarak gerekli başvuruyu yapacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882534
BIST
13:281.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.208
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|Önceki Kapanış
|: 1.205
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1.212
En Düşük
1.202
13:287,8886
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,9010
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,8699
13:289,3228
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 482,31
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484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:28
|AKSGY
|4,18
|76.278.792
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.357.860
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.097.236
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|238.545.948
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|865.272
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.830.253
|% -9,98
|
|SISE
|6,92
|977.992.453
|% 0,87
|
|GARAN
|7,52
|829.594.257
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,12
|570.635.736
|% 6,00
|
|ASELS
|18,30
|532.292.038
|% 1,10
|
|ISFIN
|4,19
|494.967.499
|% 3,46
|
|SKBNK
|2,12
|570.635.736
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,79
|422.452.714
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|454.916.787
|% 7,69
|
|SISE
|6,92
|977.992.453
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,35
|295.145.777
|% 1,73
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8847
|7,8886
|% 0,13
|
|Euro
|9,3174
|9,3228
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1949
|10,2460
|% 0,26
|
|Frank
|8,6562
|8,7083
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0963
|2,1068
|% 0,14
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,01
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.191
|3.270
|-5,53
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,67
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,34
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|-0,12
|