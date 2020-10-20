***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2019-29.11.2019-30.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar TarihiOrtaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAna PazarBaşvuru TarihiBaşvuru Sonucu--AçıklamalarŞirketim payları güncel olarak Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmektedir.Yapılması planlanan Pazar Geçiş (Ana Pazar'a geçiş) başvurusu için şirketimiz hakkında mahkemenin 12.07.2016 tarihinde aldığı ihtiyati tedbir ve kayyım görevlendirilmesi kararını 28.11.2018 tarihinde sonlandırmasının üzerinden 2 yıl geçmesi gerekmektedir.Şirketimiz de bu süreler dikkate alınarak 28.11.2020 tarihinde sonra Borsa İstanbul A.Ş.'ne Pazar geçişi ile ilgili olarak gerekli başvuruyu yapacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882534BIST