***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı-TTK 457 YK BeyanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.100.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviFRIGO, TRAFRIGO91A8 6.000.000 5.100.000,000 85,00000 FRIGO, TRAFRIGO91A8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 6.000.000 5.100.000,000 85,00000Ek AçıklamalarA- Bugün toplanan ‘'Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘' Yönetim Kurulu1) Şirket çıkarılmış sermayesinin , 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.100.000.-TL artırılarak, 6.000.000.-TL'dan 11.100.000.-TL'na çıkarılmasına,2 ) Artırılan 5.100.000.-TL'nın tamamının, 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2019 yılı dağıtılabilir karından karşılanmasına,3 ) Yapılacak bu sermaye artırımda kullanılacak olan 5.100.000.-TL tutarındaki 2019 yılı karının, bedelsiz pay olarak pay sahiplerine payları oranında (% 85) dağıtılmasına,4) Bedelsiz olarak dağıtılacak payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları Çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına,5 ) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş. (BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Ali Haydar Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.B- Kar payından bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili TTK 457. madde Yönetim Kurulu Beyanı ekte kamuoyuna sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YONETIM KURULU KARARI.pdfEK: 2 TTK 457 YK BEYANI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860666BIST