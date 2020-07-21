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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.07.2020 10:26
GÜNCEL HABERLER



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı-TTK 457 YK Beyanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.100.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
FRIGO, TRAFRIGO91A8 6.000.000 5.100.000,000 85,00000 FRIGO, TRAFRIGO91A8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 6.000.000 5.100.000,000 85,00000

Ek Açıklamalar
A- Bugün toplanan ‘'Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘' Yönetim Kurulu
1) Şirket çıkarılmış sermayesinin , 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.100.000.-TL artırılarak, 6.000.000.-TL'dan 11.100.000.-TL'na çıkarılmasına,
2 ) Artırılan 5.100.000.-TL'nın tamamının, 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2019 yılı dağıtılabilir karından karşılanmasına,
3 ) Yapılacak bu sermaye artırımda kullanılacak olan 5.100.000.-TL tutarındaki 2019 yılı karının, bedelsiz pay olarak pay sahiplerine payları oranında (% 85) dağıtılmasına,
4) Bedelsiz olarak dağıtılacak payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları Çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına,
5 ) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş. (BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Ali Haydar Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
B- Kar payından bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili TTK 457. madde Yönetim Kurulu Beyanı ekte kamuoyuna sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YONETIM KURULU KARARI.pdf
EK: 2 TTK 457 YK BEYANI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860666


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