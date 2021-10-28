***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artış kararımızın Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 122.350.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviFRIGO, TRAFRIGO91A8 11.100.000 16.900.000,000 152,25225 FRIGO, TRAFRIGO91A8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.100.000 16.900.000,000 152,25225Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FRIGO, TRAFRIGO91A8 11.100.000 94.350.000,000 850,00000 1,00 FRIGO, TRAFRIGO91A8 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.100.000 94.350.000,000 850,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.10.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 175.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.100.000.- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, 94.350.000 TL'sı (%850) nakden (bedelli), 16.900.000 TL'sı (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 yılı karından) karşılanmak suretiyle 111.250.000 TL arttırılarak 122.350.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuzun onaylandığı 27.10.2021 2021/53 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde duyurulmuştur.Kamuoyuna duyurlurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973152BIST