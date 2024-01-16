***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Onaylı İhraç Belgesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Mevcut Sermaye (TL) 122.350.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 147.102.475Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FRIGO, TRAFRIGO91A8 122.350.000 24.752.475 20,23087 FRIGO, TRAFRIGO91A8 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 122.350.000 24.752.475,000 20,23087Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.ŞBildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin almış olduğu Tahsisli Sermaye Artışı kararına ilişkin olarak 26.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası nezdinde yapılan başvuru Sermaye Piyasasının 21.12.2023 tarih ve 80/1766 sayılı kararı ile onaylanmış olup Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Bu çerçevede- AG girişim Holding A.Ş. tarafından taahhüt edilen 150.000.000 TL karşılığık olarak 6,06 TL fiyattan 24.752.475 adet payların satış işlemi 18.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyuna duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240807BIST