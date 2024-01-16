***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.01.2024 12:30
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Onaylı İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 122.350.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 147.102.475
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FRIGO, TRAFRIGO91A8 122.350.000 24.752.475 20,23087 FRIGO, TRAFRIGO91A8 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 122.350.000 24.752.475,000 20,23087
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.Ş
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin almış olduğu Tahsisli Sermaye Artışı kararına ilişkin olarak 26.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası nezdinde yapılan başvuru Sermaye Piyasasının 21.12.2023 tarih ve 80/1766 sayılı kararı ile onaylanmış olup Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Bu çerçevede
- AG girişim Holding A.Ş. tarafından taahhüt edilen 150.000.000 TL karşılığık olarak 6,06 TL fiyattan 24.752.475 adet payların satış işlemi 18.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240807
BIST