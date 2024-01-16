Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.01.2024 12:30
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin B


***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Onaylı İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 122.350.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 147.102.475

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FRIGO, TRAFRIGO91A8 122.350.000 24.752.475 20,23087 FRIGO, TRAFRIGO91A8 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 122.350.000 24.752.475,000 20,23087

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.Ş

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin almış olduğu Tahsisli Sermaye Artışı kararına ilişkin olarak 26.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası nezdinde yapılan başvuru Sermaye Piyasasının 21.12.2023 tarih ve 80/1766 sayılı kararı ile onaylanmış olup Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Bu çerçevede
- AG girişim Holding A.Ş. tarafından taahhüt edilen 150.000.000 TL karşılığık olarak 6,06 TL fiyattan 24.752.475 adet payların satış işlemi 18.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240807


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:098.035
Değişim :  -0,12% |  -9,35
Açılış :  8.063  
Önceki Kapanış :  8.044  
En Düşük
7.995 En Yüksek
8.090
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KBORU 77,55 828.382.392 % 10,00  
DARDL 6,06 65.597.208 % 9,98  
MEGMT 36,20 217.113.545 % 9,96  
DIRIT 12,75 1.248.208 % 9,91  
YAYLA 7,90 14.073.994 % 9,87  
daha fazla
14:09 Alış Satış %  
Dolar 30,1004 30,1035 % 0,13  
Euro 32,7848 32,7949 % -0,52  
Sterlin 37,8953 38,0854 % -0,65  
Frank 34,8167 35,0265 % -0,44  
Riyal 8,0025 8,0426 % 0,14  
daha fazla
14:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,01 23,04 % 0,66  
Platin 907,75 909,16 % 0,66  
Paladyum 960,07 965,06 % 0,66  
Brent Pet. 78,85 78,85 % 0,66  
Altın Ons 2.040,18 2.040,48 % 0,66  
Seans Raporu 14:09
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru