***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2021, 24.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.11.2021 tarihinde tamamlanan Bedellli Sermaye Artışından Elde Eilden Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor ekte sunulmuştur,Kamuoyuna duyurlur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031319BIST