***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUFUK ÖNÇIRAK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 17.05.2021 2163024023 yatirimciiliskileri@frigo-pak.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205740/701858DİDEM AĞALDAY MIZRAK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PERSONELİ 17.05.2021 2163024023 yatirimciiliskileri@frigo-pak.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936571BIST