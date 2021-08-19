***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.08.2021 19:03
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2021
Karar Sayısı
597
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 30/06/2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde,finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tablolar ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
19.08.2021
Alistair Baran Blake
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Hüsnü Hakan Güner
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959442
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|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
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|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
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|ESCAR
|20,24
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|% 10,78
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|KTSKR
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|
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|% -9,95
|
|BRYAT
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|
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|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
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|21,86
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|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
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|
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|Satış
|%
|
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|
|Euro
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|9,9906
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,5947
|11,6528
|% 0,07
|
|Frank
|9,2431
|9,2988
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2650
|2,2763
|% 0,83
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
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|66,35
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