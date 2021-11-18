***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
18.11.2021 11:28
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 94.350.000 TL'si (%850) nakden, 16.900.000 TL'si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 karından) karşılanmak üzere toplam 111.250.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1582 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 22.11.2021 – 23.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 239.569,677 TL olup, bu paylar 22.11.2021 ve 23.11.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz edilecek 239.569,677 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin www.frigo-pak.com.tr adresinde yer alan yatırımcı ilişkileri böümünden ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978444
BIST
14:111.708
En Yüksek
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14:1110,7953
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|: 646,31
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|Önceki Kapanış
|: 637,72
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658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:07
|TETMT
|190,50
|7.487.796
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|163.389.236
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.476.257
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|9,90
|66.226.306
|% 7,84
|
|GMTAS
|2,35
|7.494.966
|% -9,96
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|BASGZ
|15,92
|430.866.534
|% -7,60
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|SEYKM
|17,50
|22.154.043
|% -6,77
|
|GARAN
|12,04
|1.317.072.243
|% 1,18
|
|YKBNK
|3,51
|1.202.650.089
|% 4,15
|
|PETKM
|7,78
|1.121.486.684
|% 0,91
|
|TSPOR
|8,12
|585.988.889
|% 5,32
|
|SISE
|10,54
|549.213.280
|% 1,15
|
|YKBNK
|3,51
|1.202.650.089
|% 4,15
|
|PETKM
|7,78
|1.121.486.684
|% 0,91
|
|ADESE
|1,07
|148.670.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|260.494.119
|% -0,46
|
|GARAN
|12,04
|1.317.072.243
|% 1,18
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7748
|10,7917
|% 1,50
|
|Euro
|12,2337
|12,2567
|% 1,77
|
|Sterlin
|14,4496
|14,5221
|% 1,10
|
|Frank
|11,5414
|11,6110
|% 1,20
|
|Riyal
|2,8540
|2,8683
|% 1,06
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,88
|
|Altın Gr.
|643
|643
|5,51
|
|Cumhuriyet
|4.175
|4.238
|-35,00
|
|Tam
|4.200
|4.324
|28,00
|
|Yarım
|2.030
|2.092
|13,54
|
|Çeyrek
|1.018
|1.046
|6,77
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,63
|8,63
|0,07
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|-0,30
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Seans Raporu
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Yüzde 5.17 oranında artışla 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 982, 659 adet işlem
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14:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 32 kaybederek (% -0.12 ) 1, 866
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14:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, PETKM
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14:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, YKBNK, PETKM